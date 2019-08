Frederico Figueiredo não alinha na última etapa da Volta a Portugal

Frederico Figueiredo, ciclista do Sporting-Tavira, não vai alinhar na última etapa da Volta a Portugal, um contrarrelógio entre Vila Nova de Gaia e o Porto, que se disputa esta tarde.





O ciclista fraturou o pulso, devido à queda que sofreu na etapa de sábado, mas ainda assim conseguiu terminar a mesma...na quinta posição, a sete segundos do vencedor, António Carvalho, da W52-FC Porto. E partia para o último dia no top dez da classificação geral em sétimo, sendo, de resto, o mais bem posicionado do Sporting-Tavira.