Frederico Figueiredo: «Pensava que a subida ia ser mais tranquila, não foi...»

Frederico Figueiredo 'gozou' esta sexta-feira o seu segundo dia de amarelo na Volta à Portugal e a sensação, assume, foi a mesma da véspera."Sabe muito bem, todas as pessoas ali a chamar o nosso nome é sempre bom, passar por estas estradas e chamarem por 'Frederico' é sempre um motivo de orgulho e sabe sempre bem de andar de amarelo", comentou o ciclista daGlassdrive Q8 Anicolor, que na jornada de hoje esperava algo mais 'pacífico'."[O Sameiro] É uma subida dura, apesar de deixarmos ir a fuga. Pensava que a subida ia ser mais tranquila, não foi. Viemos sempre a andar bem. As sensações foram boas. Medo das subidas não posso ter, se tenho medo das subidas estou desgraçado. Se não andar a subir com este peso, não ando em lado nenhum. Enquanto me encontrar numa boa condição, não posso ter medo".