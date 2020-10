Frederico Figueiredo sente que decidiu a Volta

Não a ganhou, mas Frederico Figueiredo decidiu a Volta, pois foi dele o ataque que levou Amaro Antunes à camisola amarela. Apesar de não ter ganho, o líder do Tavira sente-se orgulhoso. “Estou satisfeito, foi o meu primeiro pódio numa Volta a Portugal. Claro que ganhar está sempre no pensamento e parti para o crono com o pensamento que poderia estar na discussão. Acabo por fazer segundo nas duas etapas mais importantes e terceiro na geral. Fica aquele sabor amargo de não ter ganho uma etapa, mas para o ano estamos na luta outra vez”, referiu, salientando que a vitória no GP Joaquim Agostinho pode muito bem ter sido o “ponto de viragem” da sua carreira.