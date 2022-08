Frederico Figueiredo vence 5.ª etapa e sobe à liderança da Volta a Portugal

O ciclista português Frederico Figueiredo (Glassdrive-Q8-Anicolor) subiu esta quarta-feira à liderança da Volta a Portugal em bicicleta, ao vencer na chegada inédita ao Observatório de Vila Nova, em Miranda do Corvo.

No final dos 165,7 quilómetros, entre Mealhada e o Observatório de Vila Nova, com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de primeira categoria, Figueiredo venceu em 4:02.01 horas, menos 37 segundos do que Henrique Casimiro (Efapel), Luís Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista) e do que o uruguaio Mauricio Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor), anterior líder.

Na geral, Frederico Figueiredo tem sete segundos de avanço sobre Mauricio Moreira e 38 sobre Luís Fernandes.

Na quinta-feira, corre-se a sexta etapa, entre Águeda e a Maia, num percurso de 159,9 quilómetros com apenas duas contagens de montanha (de terceira e quarta categoria).