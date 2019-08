Fundação Euskadi com a ‘benção’ de Landa

A participar na 81ª Volta a Portugal, a Fundação Euskadi carrega em si um legado de uma das equipas mais míticas da história do ciclismo, a Euskatel Euskadi. Com a subida ao escalão Continental Profissional, a equipa laranja dá um passo muito importante rumo aquele que é o grande objetivo: voltar a ter uma equipa do País Basco no World Tour."Estamos ainda num patamar abaixo, mas a nossa visão de futuro é essa. Ir crescendo pouco a pouco e porque não seguir os passos da Euskatel e correr no World Tour? Para isso é preciso algum tempo e falta dinheiro, mas vamos passo a passo", começa por dizer aJorge Azanza, diretor desportivo.Nesta missão, a Fundação tem o apoio importante do irreverente Mikel Landa, que assinou com a Bahrain-Merida. "No fundo, o Mikel Landa é o patrão! É o sustento mais importante da equipa. Apostou em nós para esta equipa não morrer e desde que ele chegou temos feito o nosso caminho. Ele segue a sua carreira como ciclista, tem contrato para os próximos dois anos, mas oxalá possa, um dia, correr aqui connosco", afirma.Outro nome importante na história da Euskadi é o de Samuel Sanchéz, que foi o líder da Euskatel durante anos e anos. Poderemos assistir uma reunião nos próximos anos? Azanza abre a porta: "É possível porque o Samuel Sánchez tem sido uma pessoa muito ligada à Fundação e à equipa. Por isso, é uma possibilidade."Na Volta a Portugal o objetivo desta equipa é claro: preparar os jovens para a subida de divisão. "A Volta tem sido o nosso objetivo nesta temporada porque é uma corrida perfeita para fazer esta transição de Continental para Continental Profissional. Para os portugueses é a mais importante e para os nossos corredores é muito bom estar aqui porque têm a oportunidade de crescer numa prova tão dura."Já em tom de brincadeira, questionámos a Jorge Azanza se há qualquer tipo de rivalidade com a conterrânea, Euskadi Murias: "Estamos aqui para fazer a nossa corrida. A rivalidade com a Murias é igual à que temos com a Miranda Mortágua, por exemplo."Aqui está um projeto que tem pernas para andar com o investimento de um ciclista que está entre os melhores trepadores do Mundo. Agora a grande dúvida é se veremos Mikel Landa a correr em casa…