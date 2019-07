García de Mateos carrega "grande objetivo" da Aviludo-Louletano na Volta a Portugal

A 81.ª edição da Volta a Portugal, que arranca na quarta-feira com um prólogo em Viseu, será para a Aviludo-Louletano um objetivo único para o qual aposta no espanhol Vicente García de Mateos.O corredor espanhol é o líder único da formação algarvia, e há um foco exclusivo no ataque à geral por parte da equipa comandada pelo diretor desportivo Jorge Piedade."Estamos a apostar no García de Mateos, temos o grande objetivo de disputar a Volta a Portugal com esse corredor", resume à Lusa.Segundo o dirigente, "só se acontecer algum imprevisto" é que a equipa pensa de outra forma, mas para já quer os ciclistas "unicamente focados em disputar a geral individual".Na equipa, Jorge Piedade contará ainda com o veterano espanhol David de la Fuente ou o português Luís Fernandes, que em 2018 foi 11.º classificado na geral final da Volta.O líder, ainda assim, é García de Mateos, que aos 30 anos já acumulou seis vitórias em etapas na prova, em 2015, 2016, 2017 e 2018, fechando o pódio nas últimas duas edições da prova, ganhas pelo compatriota Raúl Alarcón (W52-FC Porto).Este ano tem acumulado bons resultados, do 10.º lugar final na Volta ao Alentejo ao segundo lugar no Grande Prémio das Beiras e Serra da Estrela, o quinto posto na Volta às Astúrias e o 10.º lugar na Volta à Comunidade de Madrid.A 81.ª edição da Volta a Portugal arranca na quarta-feira com um prólogo em Viseu, terminando no dia 11 de agosto no Porto, após um contrarrelógio individual iniciado em Vila Nova de Gaia.