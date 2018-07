Continuar a ler

Na semana passada, a Agência Espanhola de Proteção da Saúde no Desporto suspendeu provisoriamente o espanhol, por irregularidades no passaporte biológico, mas o Tribunal Arbitral do Desporto de Espanha acabou por levantar essa suspensão e permitir que García de Mateos corresse.Sobre a corrida, o espanhol disse estar preparado para atacar a Volta a Portugal, um objetivo para o qual teve "todo ano a pensar", garantindo que vai tentar "fazer o melhor possível"."O percurso assim o demonstra [que é uma das Voltas mais duras dos últimos anos]. Ao quinto dia já temos a Torre, com final nos últimos 15 quilómetros da subida à Covilhã [até às Penhas da Saúde]. Depois temos a Senhora da Graça mais dura do que nunca e o contrarrelógio também não será fácil", referiu.A 80.ª edição da Volta a Portugal disputa-se de 1 a 12 de agosto, entre Setúbal e Fafe.