Gustavo Veloso: «Só se me tirarem uma perna é que não chego a Viseu»

Gustavo Veloso terminou a 5ª etapa da Volta a Portugal em dificuldades, depois de ter sofrido no domingo, na 4.ª etapa, uma queda. No rescaldo da tirada desta terça-feira, o ciclista confessou que esta foi uma prova dura, mas promete ir até ao fim.





"Sabia que seria o dia mais duro da Volta. No dia da queda está sempre mais quente e consegues sempre ir mais além, mas depois começa a inchar... Ontem começaram a aparecer mazelas, mas penso que hoje seria o dia mais difícil. Ainda tentei forçar para estar ao lado de Alejando Marque, mas não consigo fazer força com a perna esquerda. No entanto, ainda falta muito para terminar a Volta e temos muito a fazer", começou por dizer em declarações à RTP."Eu cheguei até aqui, só se me tirarem uma perna é que não chego a Viseu. Os meus objetivos é terminar a Volta, honrar os meus patrocinadores, orgulhar os meus companheiros de equipa e família e pôr todo o meu esforço na estrada. Eles merecem esse esforço, e eu próprio também, ajudar o máximo possível o Marque a chegar a Viseu, e vamos dia a dia", prosseguiu.O ciclista espanhol ainda deixou um especial agredecimento. "Tenho de agradecer, independentemente das cores e dos clubismos, senti que todos me apoiam, e agradeço a todo o povo português", concluiu.