Hollyman vence 5ª etapa da Volta a Portugal em dia em que há um novo camisola amarela

Mason Hollyman venceu esta terça-feira a 5.ª etapa da Volta a Portugal na chegada ao Santuário da Nossa Senhora da Assunção, em Santo Tirso. O ciclista de 21 anos, da Israel Cycling Academy, cumpriu os 171,3 Km em 4:11:48 horas.





Ricardo Mestre ficou em segundo, a 35 segundos do ciclista britânico, enquanto o argentino Tomas Contte terminou em terceiro, a um minuto.Daniel Freitas é o novo camisola amarela com um total de 22:02:16 horas, ficando com uma vantagem para o espanhol Alejandro Marque de 42 segundos, e 47 sobre o português Amaro Antunes (W52-FC Porto), vencedor da prova em 2020.