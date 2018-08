Está a decorrer neste preciso instante uma mega-operação antidoping levada a cabo na Volta a Portugal pelas brigadas da ADoP (Autoridade Antidopagem de Portugal), apurou. Um total de 41 ciclistas, provenientes de seis equipas, estão a ser controlados à urina e passaporte biológico, naquilo que constitui uma operação inédita nesta competição, com um controlo a ser efetuado logo após uma etapa (no caso a 3.ª). Habitualmente, estas operações tinham lugar no início da prova ou no dia de descanso.As seis equipas controladas são o RP-Boavista, Sporting-Tavira, W52-FC Porto, Aviveludo-Louletano, Efapel e Vito-Feirense-Blackjack.