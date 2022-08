João Matias fala em luta "histórica": «Organização deveria pensar em atribuir duas camisolas verde»

Oitavo na etapa 8 da Volta a Portugal, João Matias assumiu-se algo desapontado pelo desfecho da etapa, essencialmente por não ter conseguido recuperar terreno na luta com o norte-americano Scott McGill pela classificação dos pontos. A diferença segue em 4 pontos e, a poucos dias do final, o ciclista da Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados já faz contas à vida."Faltam-nos duas etapas em linha e o contrarrelógio. Não sei o que se passou hoje ainda. Não sou um ciclista de ficar confortável e hoje tinha de dar tudo por tudo. O objetivo não passava por estar na fuga, mas assim que vi um grupo a sair, reparei que o Scott [McGill] não estava perto e ataquei. Para tristeza minha ele acabou por entrar depois", lamentou.Matias até lançou, em jeito de brincadeira, uma ideia à organização para premiar esta batalha que tem sido, para todos os efeitos, a mais emocionante da nossa Volta. "Acho que isto é um bocado histórico. Há pouco disse em jeito de brincadeira que a organização deveria pensar em atribuir duas camisolas verde, porque penso que esta luta... não é por ser eu a estar na luta, mas eu se estivesse como adepto em casa a ver a Volta na televisão, o que e se está a passar é inacreditável. Ainda hoje no inicio da subida, comecei a gerir cá de baixo, ele acelerou muito, eu soube gerir as emoções, soube ir com calma e acabei por passá-lo na parte final. Ataquei como se fosse para uma chegada. Seja para fazer o resultado que seja, os pontos que possamos amealhar, tanto eu como ele... Termine como termine, eu estou satisfeito e ele irá estar satisfeito, de certeza. Se ficar com a verde melhor, claro. Ambos somos merecedores da camisola. Isto é uma história muito bonita que se está aqui a viver", comentou."O objetivo era tentar ir às metas volantes. Acabei por entrar na fuga, acabei por chegar... não sei, o inacreditável está a acontecer. Eu sou o ciclista que este ano venceu a montanha no Algarve. São coisas que acontecem que eu não sei explicar. É porque vou à luta sempre", finalizou.