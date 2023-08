João Matias ganha em Loulé e Rafael Reis recupera liderança na Volta a Portugal

João Matias venceu este sábado a terceira etapa da Volta a Portugal, na chegada a Loulé e no regresso da prova ao Algarve. Trata-se também a terceira vitória seguida para a Tavfer na edição deste ano, equipa que, todavia, perdeu a liderança que estava com Leangel Linarez, ganhador das anteriores tiradas. Mas o venezuelano cedeu tempo esta tarde.O novo camisola amarela...volta a ser Rafael Reis, da Glassdrive, que venceu o prólogo em Viseu, dispondo agora de dois segundos de avanço para João Matias que subiu ao 2.º lugar.Na chegada a Loulé voltou a imperar um discussão ao sprint, com João Matias, que nas duas etapas anteriores foi o lançador de Linarez, a chamar a si o triunfo, à frente do espanhol Óscar Pelegrí (Burgos) e de Luís Mendonça (Glassdrive).A quarta etapa, este domingo, começa em Estremoz, para terminar em Castelo Branco, após 184, 5 quilómetros, num percurso que volta a ser indicado para uma chegada em pelotão. Haverá, todavia, três contagens de montanha, todas de terceira categoria,a última das quais a 15 quilómetros da meta.