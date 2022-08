João Matias: «Se calhar devia ter forçado mais a passagem»

Segundo na etapa 7 da Volta a Portugal, João Matias mostrou-se desapontado por ter sido batido no sprint final por Scott McGill, revelando que após a tirada tentou perceber se havia alguma irregularidade que pudesse levar a um protesto."Não foi um protesto, falei só com o Gustavo [Veloso, diretor desportivo] e pedi para rever as imagens só. Acabámos por não fazer protesto nenhum. A verdade é que, por momentos, acreditava que podia passar pela direita e, se calhar, devia ter forçado mais a passagem. Acabei por hesitar um bocado e, nestes momentos de sprint, quem hesita um minuto que seja, se calhar acaba por pagar caro", comentou o português, da Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados."Daqui não quero tirar o mérito da vitória do Scott. Falei com ele que ia rever as imagens só, e depois disse-lhe "parabéns a ti, hoje foste mais forte". Acho que não há contestação possível, as imagens falam por si. Parabéns a ele, está 2-2, e espero que tenhamos mais alguma batalha daqui até ao final", desejou.Agora sem a camisola dos pontos, o português promete batalhar por recuperá-la. "Seja nas metas volantes, seja na chegada, seja o que seja, até ao fim eu vou lutar por essa camisola. Penso que a luta será entre mim e o Scott. Penso que estamos os dois bem à vontade nos pontos, bem destacados. Só tenho seis pontos de atraso para ele, por isso sem dúvida que a luta vai ser até ao risco final. O mais bonito disto é que eu já levo duas vitórias, ele leva outras duas. Ele é um adversário excelente, é dos melhores adversários que encontrei na minha carreira desportiva. Acabe como acabe, vamos estar felizes. Tem sido uma guerra bonita".