João Rodrigues vence na Torre

O ciclista João Rodrigues (W52-FC Porto) venceu este domingo a quarta etapa da Volta a Portugal, que terminou com a subida emblemática à Torre e permitiu ao espanhol e colega de equipa Gustavo Veloso reforçar a liderança.João Rodrigues completou em 4:20.36 horas os 145 quilómetros da tirada entre Pampilhosa da Serra e Torre, com uma escalada final de 19,7 quilómetros em plena Serra da Estrela, batendo por um segundo Gustavo Veloso e por cinco Jóni Brandão (Efapel), segundo e terceiro classificados.Gustavo Veloso, vencedor da Volta a Portugal em 2014 e 2015, reforçou no comando da classificação geral individual, passando a dispor 13 segundos de vantagem sobre João Rodrigues e 20 sobre o espanhol Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano), que subiram ao segundo e terceiro lugares.Na segunda-feira realiza-se a quinta etapa da 81.ª edição da Volta a Portugal, entre Oliveira do Hospital e Guarda, na extensão de 158 quilómetros, com três metas volantes e duas contagens de montanha, em Canas de Senhorim (terceira categoria) e Guarda (segunda).