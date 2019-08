Joaquim Gomes garante Torre até 2021

O diretor da Volta a Portugal, Joaquim Gomes, garantiu a continuidade da Torre no percurso da prova, pelo menos nos próximos dois anos, depois de o final no ponto mais alto de Portugal Continental ter regressado este ano após quatro anos de ausência.





"Depois do sucesso desta etapa, que só foi possível com o apoio do município da Covilhã, ao que parece temos garantido o final na Torre até 2021. O sucesso na etapa de hoje deu um contributo importante para que isso aconteça. Para a organização é um motivo de conforto para que esta etapa mítica da Volta se mantenha por mais alguns anos. Sentimos já há alguns meses, ao comunicar esta edição da Volta, em que sempre falámos na recuperação da Torre. Talvez tenha contribuído para a excelente moldura humana que hoje aqui tivemos, mas também nas Penhas da Saúde, a passagem na Covilhã foi brutal", frisou Joaquim Gomes, esta tarde após o final da etapa na Torre, onde venceu João Rodrigues (W52-FCP).Também o presidente da CM Covilhã, Vítor Pereira, gostou do que viu este domingo. " A Torre é sempre um sucesso, e num dia como hoje, com condições climatéricas fantásticas, com todos aqui de boa vontade e com um espírito muito proativo, de participação e assistência nesta prova rainha. Devia ser a última etapa, por ser a mais importante. Esta prova não pode sair do circuito da região e da Serra da Estrela, e uma etapa a culminar aqui ou nas Penhas da Saúde, tem de haver sempre", destacou o autarca.