Jokin Murguialday é o último a sair para o prólogo

O prólogo de 5,4 quilómetros que marca o arranque, na quinta-feira, da 83.ª Volta a Portugal, em Lisboa, vai começar às 15:21, terminando cerca de duas horas depois, com a prestação do espanhol Jokin Murguialday (Caja Rural).

O dorsal número cinco aparece na ordem da partida do prólogo como último ciclista a partir da Praça do Império, às 17:25 horas, arrancando seis minutos depois de António Carvalho, um dos líderes da Glassdrive-Q8-Anicolor.

O principal favorito, o vice-campeão em título, o uruguaio Mauricio Moreira, também da Glassdrive-Q8-Anicolor, parte às 17:01.

Os 125 ciclistas inscritos partem com um minuto de diferença entre si, sendo o norte-americano Barry Miller (Bai Sicasal Petro de Luanda) o primeiro a fazer-se à estrada, às 15:21 minutos, para completar o percurso de 5,4 com início e final na Praça do Império.

Ordem de partida:



15:21 - Barry Miller, EUA (Bai Sicasal Petro de Luanda)

(...)

15:49 -- Frederico Figueiredo, Por (Glassdrive-Q8-Anicolor)

16:41 -- Joaquim Silva, Por (Efapel)

16:43 -- Rafael Reis, Por (Glassdrive-Q8-Anicolor)

16:54 -- Delio Fernández, Esp (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel)

17:01 -- Mauricio Moreira, Uru (Glassdrive-Q8-Anicolor)

17:10 - Vicente García de Mateos, Esp (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho)

17:11 -- André Cardoso, Por (ABTF-Feirense)

17:12 - Alejandro Marque, Esp (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel)

17:16 - Bruno Silva, Por (Tavfer- Mortágua-Ovos Matinados)

17:17 -- Tiago Antunes, Por (Efapel)

17:18 - Oliver Rees, GB (Trinity Racing)

17:19 -- António Carvalho, Por (Glassdrive-Q8-Anicolor)

17:20 -- Edwin Torres, Col (Java Kiwi Atlântico)

17:21 - Ross Kent, EUA (Wildlife Generation)

17:22 - Unai Cuadrado, Esp (Euskaltel-Euskadi)

17:23 -- Pelayo Sánchez. Esp (Burgos-BH)

17:24 -- Kyle Murphy, EUA (Human Powered Health)

17:25 - Jokin Murguialday, Esp (Caja Rural)