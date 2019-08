Jóni Brandão e penalização de 10 segundos: «Se quiserem dar mais tempo também podem dar...»

O ciclista Jóni Brandão (Efapel) viu este sábado ser confirmada a penalização de 10s na geral , por ter sido empurrado a partir do carro de apoio, desvalorizando a decisão dos comissários da Volta a Portugal."Decidiram que tinha de 'apanhar' 10s. Eu não sou comissário, não decido. (...) Está nas mãos deles. Para mim é igual. Se quiserem dar mais tempo também podem dar, não tenho problema com isso. Continuamos, simplesmente, com o nosso objetivo", afirmou, em declarações à RTP.O chefe de fila da Efapel viu ser confirmada este sábado, em comunicado do Colégio de Comissários liderado pelo belga Laurent Idelot, a penalização em 10s na geral, que o fez cair do terceiro para o 10.º posto.No final da terceira etapa, vencida por Daniel Mestre (W52-FC Porto), o ciclista, de 29 anos, perdeu mais seis segundos com um corte, num dia em que soube, minutos antes da partida, da decisão, agora confirmada em comunicado.Agora a 23s do camisola amarela, o espanhol Gustavo Veloso (W52-FC Porto), Jóni Brandão não se alongou nas declarações, admitindo que "todos os dias são decisivos", quando foi questionado sobre a quarta etapa, que termina com a subida à Torre.A penalização está relacionada com uma das assistências por avarias na bicicleta em que o chefe de fila da Efapel se aproximou carro de apoio na segunda etapa, que ligou, na sexta-feira, a Marinha Grande a Santo António dos Cavaleiros, em Loures, e na qual terminou em quarto lugar.A decisão implica ainda uma perda de quatro pontos na classificação por pontos e de um na classificação da montanha, além de 100 francos suíços (91,48 euros).Por seu lado, o mecânico da Efapel e o diretor desportivo Ruben Pereira, o motorista do carro de apoio, foram multados em 200 francos suíços (182,95 euros) cada.Em declarações à Lusa, o líder da equipa, Carlos Pereira, considerou esta uma decisão "completamente injusta"."O Jóni trocou de bicicleta três vezes nos últimos 80 quilómetros, o presidente dos comissários entendeu que numa das vezes houve auxílio e aplicou os 10s. Não acho correto, e este critério, se é aplicado a ele, terá de ser aplicado a muita gente", afirmou, à partida para a terceira etapa, entre Santarém e Castelo Branco.