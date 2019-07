Joni Brandão: «Quero ter a camisola amarela no último dia»

O nome de Joni Brandão já tinha sido o mais mencionado no dia de apresentação e ontem voltou a estar em destaque. Primeiro por arrancar para a 81ª edição da Volta a Portugal com a camisola amarela que tanta gente lhe ‘profetiza’ e, depois, por ter feito um excelente tempo, ficando apenas a sete segundos do vencedor, ganhando já tempo a quase todos os concorrentes na luta pela classificação geral.Apesar de admitir algumas dificuldades sentidas ao longo dos seis quilómetros, o líder da Efapel mostrou-se satisfeito com o desempenho. "Este acabou por ser um prólogo que não se enquadrou às minhas características, mas dei tudo o que tinha para tentar perder o mínimo de tempo. Correu tudo bem, por isso, estou tranquilo", garante o corredor, de 29 anos.Em relação à camisola de líder, Joni confessa que foi agradável vesti-la no primeiro dia, sentir-lhe o peso, mas garante que está mais focado no Porto. "Hoje foi apenas simbólico porque esta camisola pertence ao Raúl Alarcón. O que conta é a partir daqui! Espero voltar a vesti-la brevemente, mas quero tê-la, principalmente, no último dia", remata.Os adversários fizeram questão de empurrar toda a pressão para o lado da Efapel, mas Joni Brandão nem pensa nisso. "Não sou o favorito, mas sim um dos. As outras equipas também têm grandes corredores e até é a W52/FC Porto que está na frente com o Samuel Caldeira, isso só prova que eles têm tanta... não têm tanta, mas sim mais responsabilidades do que nós, até porque são eles que estão a defender o título conquistado na temporada passada", conclui aquele que muitos esperam ver a festejar já no domingo, na mítica chegada à Torre: "Vamos dia a dia, mas sim, quero estar bem lá!"