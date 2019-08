Jóni Brandão: «Sonho continua de pé enquanto for ciclista»

Mais uma vez, Jóni Brandão acerta no poste. Depois dos segundos lugares em 2015 e 2018, o corredor da Efapel não conseguiu segurar a camisola amarela no contrarrelógio final. Apesar de tudo, não será isto que lhe vai tirar o foco: "O sonho continua de pé enquanto for ciclista. Se não foi este ano, irá um dia certamente bater à porta! Para o ano estaremos cá com o mesmo sonho e para ver se o sonho se torna, finalmente, realidade. "

Desde o arranque da Volta a Portugal (mesmo antes), todos apontavam Jóni como o principal favorito à vitória. Esteve quase a conseguir, mas lá está, faltou o quase. "Quando cortei o risco de meta, sabendo que não tinha ganho, fiquei triste, vim para a Volta com o objetivo de a vencer. Não foi possível, o João foi mais forte e dou-lhe os parabéns. Dei tudo o que tinha e o que não tinha na estrada. Fomos segundos e estivemos na discussão até ao último dia. Estive bastante perto, perdi e não fui o mais forte", conclui.

Rúben Pereira desolado

Quando o diretor desportivo da Efapel percebeu que Jóni Brandão tinha caído para segundo não conseguiu conter as lágrimas, mas, apesar da derrota, estava orgulhoso: "Dói, como é óbvio. Custa a qualquer um. Foi uma Volta bem alegre para a equipa, caímos de pé. Não podemos pedir-lhes mais, o Jóni foi um herói e a equipa espetacular!"