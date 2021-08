Kyle Murphy vence 2.ª etapa da Volta a Portugal

Kyle Murphy venceu esta sexta-feira a 2.ª etapa da Volta a Portugal ao chegar isolado à Avenida Nuno Álvares, em Castelo Branco, após fugir de Andrew Turner a três quilómetros da meta, tendo terminado a tirada em 3 horas e 57 minutos.





Joni Brandão (W-52 FC Porto) atacou nos últimos metros e acabou em segundo, a 12 segundos do ciclista da Rally Cycling, enquanto o espanhol Lluis Mas (Movistar) terminou em terceiro, a 17 segundos do vencedor, tendo chegado já integrado no pelotão.Rafael Reis (Efapel), que tinha vencido a 1.ª etapa , acabou em 27.ª nesta tirada, mas mantém a camisola amarela, com 13 segundos de vantagem para o companheiro de equipa, o uruguaio Mauricio Moreira, e de 17 para o espanhol Diego Lopez (Kern Pharma), terceiro na geral.Amanhã, o pelotão tem pela frente a 3.ª etapa desta edição da Volta a Portugal, a qual liga a Sertã à Covilhã, num percurso de 170 quilómetros e 300 metros.