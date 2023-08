Leangel Linarez vence 1.ª etapa da Volta a Portugal

Leangel Linarez, da equipa portuguesa Tavfer, venceu esta quinta-feira a primeira etapa da Volta a Portugal, impondo-se ao sprint na chegada a Ourém.



O venezuelano bateu os checos Daniel Bador e Tomás Barta, ambos da Caja Rural.



Rafael Reis, da Glassdrive, vencedor do prólogo da véspera, mantém a camisola amarela, agora sobre Linarez que subiu à segunda posição graças às bonificações. Aliás, os dois primeiros partem para a segunda etapa empatados em tempos, com Reis em primeiro no desempate nos centésimos de segundo realizados no prólogo, mas também pelas bonificações que amealhou em metas voltantes durante a tirada. Em terceiro lugar da geral surge Daniel Babor, a 1 segundo.



A etapa desta sexta-feira liga Abrantes a Vila Franca de Xira, na distância de 177,3 quilómetros, com três metas volantes e dois prémios de montanha, estes de quarta e terceira categoria, colocados nos últimos 40 quilómetros.