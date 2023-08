Linarez vence em Vila Franca de Xira e é o novo líder da Volta a Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Leangel Linarez, da Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua, venceu esta tarde a segunda etapa da Volta a Portugal, voltando a impor-se numa chegada em pelotão, desta vez em Vila Franca de Xira, depois de ter ganho em Ourém.Linarez bateu o espanhol Miguel Ángel Fernández (Burgos) e o checo Daniel Babor (Caja Rural).Com este triunfo, do qual amealhou 10 segundos de bonificação, o venezuelano passou a ser o novo camisola amarela, destronando Rafael Reis (Glassdrive). Parte para a terceira etapa com 7 segundos de vantagem para Daniel Babor, enquanto o anterior líder desceu para terceiro, estando a 10 segundos.E eis que esta sábado a Volta a Portugal chega ao Algarve, com final da terceira etapa em Loulé. O tiro de partida será dado em Sines e nos 191,8 quilómetros haverá três metas volantes e dois prémios de montanha, ambos de quarta categoria, ambos já na parte final. O calor na travessia pelo Alentejo será certamente mais um adversário.