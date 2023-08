Luis Ángel Maté: «Gosto muito de Portugal, da Grandíssima»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vencedor da etapa 6 da Volta a Portugal , Luis Ángel Maté era um homem feliz não só pelo triunfo, mas também por estar no nosso país a correr a nossa principal prova. E até se referiu a ela pelo nome utilizado pelos adeptos..."Gosto muito de Portugal, da Grandíssima. Para mim, estar aqui já era um prémio, e ganhar e na Guarda, uma cidade de grande tradição ciclista, é incrível para mim. Estou muito, muito contente", assumiu o veterano da Euskaltel - Euskadi, de 39 anos.Maté deixou ainda elogios ao nosso ciclismo e previu um futuro risonho. "[Estive] mais de 10 anos [ao mais alto nível], porque isto também é alto nível. Talvez, por azar, o ciclismo português nos últimos anos não goza das oportunidades de outros países. Penso que não é justo, porque há muito talento em Portugal e muita tradição. Esperemos que nos próximos anos Portugal possa ter uma equipa nacional a nível internacional."A fechar, uma análise à etapa, com especial destaque para o elogio ao trabalho da equipa Glassdrive Q8 Anicolor. "Era uma etapa muito difícil de interpretar, porque ninguém esperava o que se passou ontem [segunda-feira] com a Glassdrive. Hoje, assumiu o comando e dinamitou a corrida. Sabíamos que ia ser muito duro, muito difícil, mas soubemos interpretar bem o que aconteceu e lutar pela vitória aqui na Guarda, que era o objetivo".