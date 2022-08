Luís Fernandes vai dar tudo pelo pódio: «Depois do esforço que fiz, que a minha equipa fez...»

Ainda terceiro na classificação geral da Volta a Portugal, ainda que com uma margem mais curta para António Carvalho (são agora 29 segundos), Luís Fernandes garante que se vai agarrar com unhas e dentes ao derradeiro lugar do pódio, pese embora assumir esperar uma missão muito difícil."Tenho esperança de ficar no pódio desta Volta a Portugal depois do esforço que fiz, que a minha equipa fez, do trabalho que tive em casa, dos dias que passei sem estar com a minha família. Espero manter-me no pódio, sei que vai ser uma tarefa muito, muito difícil visto que os adversários que estão atras de mim são quem são, mas espero estar no pódio amanhã. Vou dar tudo na estrada", garante.Em relação à jornada do dia, em comparação com a da Torre, assume haver diferenças. "São etapas distintas. A Torre só tinha uma dificuldade mais acentuada, que era a subida à Torre, que foi atacada desde cá de baixo. Encontrava-me num dia bom. Todos podemos ter um dia mau, e eu acho que hoje tive o meu dia mau. Tive de responder a alguns ataques e isso paga-se caro. Depois, foi optar por manter o meu ritmo, e não perder muito tempo, porque eles iam tentar atacar-me para me ganhar tempo. Tanto o António Carvalho como o próprio Mauricio e o Frederico. Eu sabia que tinha de pôr o meu ritmo para minimizar perdas e foi o que fiz".