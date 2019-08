Mais um teste para a W52/FC Porto

Ao oitavo dia de prova, o pelotão da Volta a Portugal tem mais uma chegada em alto, desta vez na Serra do Larouco. Uma montanha que promete espetáculo, até porque antes teremos ainda outra contagem de 1ª categoria, em Torneiros.

Como tem sido habitual, a W52/FC Porto vai pegar na corrida, mas vai ser importante perceber como estão os líderes. No entanto, a Efapel de Jóni Brandão e o Louletano de Vicente de García de Mateos estão obrigados a atacar se ainda sonham em vestir a camisola amarela no pódio do Porto, no domingo.