Continuar a ler

Vencedor do prólogo, o português Rafael Reis (Caja Rural) vai defender mais um dia a liderança, tendo dois segundos de vantagem sobre César Martingil (Liberty Seguros-Carglass) e três sobre Daniel Mestre (Efapel).



Após uma etapa sem qualquer contagem de montanha, os ciclistas terão de ultrapassar uma tirada de constantes altos e baixos, com cinco prémios, o último dos quais de terceira, em Lagos da Beira, a pouco mais de quatro quilómetros da meta.



Logo aos 25,8 quilómetros, o pelotão vai passar pela primeira contagem, com uma passagem pela Mó Grande (quarta categoria), seguindo depois para a principal dificuldade, na Serra da Lousã (66,9), uma subida de segunda.



Ainda por ultrapassar ficam uma contagem de terceira, aos 98,4 quilómetros, em Góis, uma de quarta, aos 166,1, e a de Lagos da Beira, já na aproximação à meta.



Como é habitual, o percurso vai ter três metas volantes, em Pedrógão Grande (17,6), Lousã (88,6) e Tábua (141,2). Vencedor do prólogo, o português Rafael Reis (Caja Rural) vai defender mais um dia a liderança, tendo dois segundos de vantagem sobre César Martingil (Liberty Seguros-Carglass) e três sobre Daniel Mestre (Efapel).Após uma etapa sem qualquer contagem de montanha, os ciclistas terão de ultrapassar uma tirada de constantes altos e baixos, com cinco prémios, o último dos quais de terceira, em Lagos da Beira, a pouco mais de quatro quilómetros da meta.Logo aos 25,8 quilómetros, o pelotão vai passar pela primeira contagem, com uma passagem pela Mó Grande (quarta categoria), seguindo depois para a principal dificuldade, na Serra da Lousã (66,9), uma subida de segunda.Ainda por ultrapassar ficam uma contagem de terceira, aos 98,4 quilómetros, em Góis, uma de quarta, aos 166,1, e a de Lagos da Beira, já na aproximação à meta.Como é habitual, o percurso vai ter três metas volantes, em Pedrógão Grande (17,6), Lousã (88,6) e Tábua (141,2).

O Presidente da República vai estar este sábado na terceira etapa da Volta a Portugal em bicicleta, que vai ligar a Sertã a Oliveira do Hospital (177,8 quilómetros) e que vai homenagear as vítimas dos incêndios de 2017.A etapa Vida, como foi intitulada pela organização, vai passar por grande parte dos concelhos afetados pelos incêndios de 2017, que vitimaram várias dezenas de pessoas, com Marcelo Rebelo de Sousa a assistir à chegada na Sertã.

Autor: Lusa