Mauricio Moreira: «Hoje passei um dia a sofrer, muito difícil»

As expressões que Mauricio Moreira fez na subida à Senhora da Graça, tal como alguns momentos em que foi ficando para trás em relação a Frederico Figueiredo e António Carvalho, deram a impressão de que o uruguaio não passou uma jornada positiva e, após a tirada, o ciclista da Glassdrive Q8 Anicolor confirmou-o."Estou numa boa posição [para ganhar a Volta], mas não quero pensar nisso até amanhã. Hoje, passei um dia a sofrer, bastante difícil, e amanhã a estrada vai colocar cada um no seu sítio. Não foi uma impressão, é verdade. Estava a sofrer bastante, foi uma subida bastante difícil para mim. Estou outra vez com dores no joelho, e estou a sofrer bastante, mas amanhã, graças a Deus, é o ultimo dia. Ainda estamos na frente e, se Deus quiser, vai correr tudo bem para a equipa, e isso deixa-me muito contente", disse.Em relação ao contrarrelógio de segunda-feira, Moreira diz já ter feito o reconhecimento, mas em condições distintas das de amanhã. "Já fiz há algum tempo, mas com o trânsito aberto era um bocadinho difícil. Amanhã, também vamos [reconhecer], para ter a certeza que não acontece o mesmo que o ano passado".