Mauricio Moreira: «Não sei se sou o principal favorito, mas sinto que posso estar na disputa»

Segundo colocado no prólogo e também na classificação geral da Volta a Portugal , o uruguaio Mauricio Moreira admitiu que o arranque de prova lhe correu como esperava e que o facto de ter o colega Rafael Reis vestido com a camisola amarela de líder é algo que o deixa satisfeito."Sem dúvida que, para mim, é um início muito bom. Chegava aqui, se calhar, com expectativas e boas ideias, mas sempre está a dúvida da época que tenho feito, que não tem sido muito boa. Igualar aqui o resultado do ano passado deixa-me contente e com vontade de continuar a dar o melhor. Não sei se sou o principal favorito, mas sinto que posso estar na disputa da Volta. Mas são muitos dias, a Volta é muito longa e muito dura, vamos ver dia a dia", comentou o ciclista da Glassdrive Q8 Anicolor.Sobre a presença de Rafael Reis na liderança, o uruguaio fala numa "alegria enorme". "Ter um colega de amarelo é uma alegria enorme. Como digo sempre, é uma alegria muito grande que a amarela esteja dentro da equipa, seja quem for o colega. Todos trabalhamos para andar bem e eu acho que qualquer de nós merece estar de amarelo. As sensações são estranhas, não posso negar. Sinto-me bem, mas também não me sinto completamente confortável. Acho que é o primeiro esforço tão grande do ano, porque praticamente não tenho feito contrarrelógios".