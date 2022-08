Mauricio Moreira: «Vamos ver qual a tática da equipa amanhã»

Segundo colocado na geral da Volta a Portugal, Mauricio Moreira foi também segundo na etapa 8, este sábado realizada, e na véspera de uma jornada difícil, com a subida à Senhora da Graça, assume estar à espera para ver quanto à tática da equipa Glassdrive Q8 Anicolor."Hoje, senti-me bastante bem apesar de a etapa ser um bocado rápida, um bocado maluca, mas acho que estou bem e vamos ver qual a tática da equipa amanhã. Com certeza, vamos tentar manter a liderança", garantiu o uruguaio, que está a 7 segundos do líder, o colega Frederico Figueiredo.Sobre o segundo lugar na etapa, explica que foi "mais para não perder tempo". "Evitar as quedas, por causa dos paralelos, das curvas, rotundas, é um bocado perigoso. Mas já estou a apanhar um bocadito de gosto por sprintar, por isso sprintei também".