Minuto de silêncio antes da 6.ª etapa da Volta a Portugal em memória de Lambrecht

O pelotão da 81.ª Volta a Portugal vai guardar esta quarta-feira um minuto de silêncio antes da partida para a sexta etapa, em Torre de Moncorvo, para homenagear o belga Bjorg Lambrecht, que morreu na segunda-feira.Numa nota publicada nas redes sociais, a organização confirmou o gesto que a prova portuguesa vai tomar antes da saída de Torre de Moncorvo em direção à capital de distrito Bragança, na sexta de 10 etapas.O ciclista belga Bjorg Lambrecht, de 22 anos, morreu na sequência de uma queda na terceira etapa da Volta à Polónia em bicicleta.Lambrecht, uma das grandes promessas do ciclismo belga, caiu e atingiu uma estrutura de betão à beira da estrada a cerca de 30 quilómetros do final da terceira etapa da Volta à Polónia, tendo ainda sido reanimado e transportado ao hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos graves que sofreu.Na presente temporada, Lambrecht tinha obtido um quarto lugar na Flèche Wallone e um sexto na Amstel Gold Race, já depois de ter sido vice-campeão da Volta à França do Futuro, na altura batido apenas pelo atual campeão do Tour, Egan Bernal.