Muita dureza até ao Porto

O pelotão da Volta tem descanso hoje, mas o treino não pode parar porque, depois de uma primeira parte com Torre, vem aí uma segunda com várias chegadas em alto. A W52/FC Porto tem dominado, mas veremos se consegue continuar a mandar na corrida já na quinta-feira, com a chegada à Serra do Larouco. No entanto, o grande espetáculo estará guardado para a Senhora da Graça. As diferenças finais (que podem ser fulcrais) serão feitas no contrarrelógio de domingo, no Porto.