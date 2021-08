Nem a máscara escondeu a alegria de Ben King: «Conseguem ver quão feliz eu estou?»

Ben King venceu esta quarta-feira uma sexta etapa de homenagens na Volta a Portugal, com o ciclista norte-americano a ganhar em nome da mulher e do filho, e Alejandro Marque a vestir uma amarela personalizada em honra de Daniel Freitas. Comece-se a história pelo momento feliz do norte-americano da Rally Cycling, que escapou do pelotão logo nos quilómetros iniciais juntamente com outros 10 corredores, e se isolou nos derradeiros 15 para interromper uma seca de resultados que durava desde a Volta a Espanha de 2018.





"Conseguem ver-me sorrir, conseguem ver quão feliz eu estou?", perguntou aos jornalistas, apontando para a máscara que escondia o sorriso, mas não os olhos felizes, de quem tinha acabado de somar a segunda vitória da sua equipa na 82.ª edição da prova portuguesa, diante de Alastair Mackellar (Israel Cycling Academy), segundo a nove segundos, e Tom Wirtgen (Bingoal Pauwels Sauces), terceiro a 15.Um triunfo de sabor ainda mais especial, como o próprio confessou. "Tenho trabalhado muito depois de uma temporada complicada no ano passado, com tudo o que aconteceu. Estou extremamente orgulhoso por ter conquistado esta vitória para a Rally Cycling e para a minha mulher e o meu filho de 10 meses que chegaram hoje à Europa. Vou vê-los quando esta corrida acabar... eles fazem realmente muitos sacrifícios por mim", enalteceu o corredor de 32 anos.