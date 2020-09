Nigel Ellsay fratura coluna vertebral após queda na Volta a Portugal

Nigel Ellsay, ciclista da Rally Cycling, fraturou a coluna vertebral no decorrer da segunda etapa da Volta a Portugal.





Depois de um embate com um motard bandeira amarela (que tem como função direcionar os ciclistas), o corredor foi transportado para o Hospital Padre Américo e foi, desde logo, intervencionado.Por seu lado, o motard foi transportado pelo INEM para o Hospital São João, no Porto, e foi-lhe diagnosticado um traumatismo cranioencefálico. Porém, o membro do staff encontra-se estável e acredita-se que não ficará com sequelas.