Oliveirense ambiciona ganhar etapa na Volta

Foi na Biblioteca Municipal Machado Castro, em Oliveira de Azeméis, que a equipa de ciclismo da Oliveirense lançou as bases para a época que se avizinha. A equipa que agora assume a designação Kelly/InOutBuild/UDO apontou a vontade de juntar experiência a juventude para lutar por objetivos maiores, como lutar por uma etapa da Volta a Portugal.

Com Joni Brandão, Filipe Cardoso ou até Venceslau Fernandes, para além de Pedro Lacerda, CEO da Kelly, Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, e do vereador Hélder Simões na plateia, Manuel Correia, diretor desportivo da equipa, sublinhou que o projeto da Oliveirense "estima-se como essencial a promover atletas", mas não deixou de apontar para a necessidade de aproveitar a experiência de Henrique Casimiro, de Luís Gomes e de Tiago da Silva, que "vão acrescentar muito a esta grande equipa de jovens talentos".

Com 33 anos, Henrique Casimiro assinou este ano pela Kelly/InOutBuild/UDO para assumir um papel preponderante: o de capitão. "Era um namoro que já tinha algum tempo. É um projeto que, penso, nos próximos anos pode assumir-se no panorama do ciclismo nacional. Espero trazer experiência ao grupo. Uma etapa na Volta a Portugal não é irrealista. vamos fazer para isso."