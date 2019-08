Plano B da Sporting/Tavira também falhou

Desde cedo que as aspirações do Sporting-Tavira à geral ficaram pelo caminho, mas não foi por isso que os leões baixaram os braços. Vidal Fitas apontou ao plano B, que consistia em ganhar uma etapa, mas esse acabou também por falhar. Fazendo as contas, o Sporting-Tavira passa complemente ao lado desta edição da Volta a Portugal.

Muitas foram as tentativas por parte dos verde e brancos, lançando muitos homens para as fugas, mas a sorte nunca esteve do seu lado. Frederico Figueiredo que o diga. O português, de 28 anos, vinha para a Volta com aspirações reais à vitória, mas as quedas não o deixaram e forçaram-no até a abandonar. No final da etapa da Senhora da Graça, Fred disse que achava que tinha o pulso fraturado na sequência de uma queda. Este cenário acabou por confirmar-se, o que não lhe permitiu alinhar para o contrarrelógio, quando era 7º da geral. O melhor da equipa acabou por ser Alejandro Marque, em 14º.