Rafael Reis após vencer prólogo: «Fui contratado no ano passado para isto»

Mais forte no prólogo que serviu de 'aquecimento' para a Volta a Portugal deste ano, Rafael Reis explicou o segredo para a sua vitória em Lisboa e confessou que é sempre especial envergar a camisola amarela, símbolo de líder da Grandíssima."São sempre duros [os quilómetros do prólogo]. São seis minutos em que temos de dar tudo. Estamos muito contentes com a vitória. É sempre muito bom para mim, pessoalmente, e para a equipa conseguir a vitória no prólogo. Fui contratado no ano passado para isto e estou contente comigo mesmo e com as condições que a equipa me deu para conseguir estes resultados", começou por comentar o ciclista da Glassdrive Q8 Anicolor.Olhando aos seus objetivos individuais, Rafael Reis assume ser "difícil" melhorar o que fez em 2021, quando foi 21.º na geral final. "O ano passado estávamos num momento muito forte. Espero que este ano possa estar igualmente bem, mas o nosso principal objetivo é vencer com o Mauricio [Moreira] e vamos trabalhar para que isso seja possível. Ele, no ano passado, era claramente o homem mais forte, e este ano, para além do que passou, acho que está num grande momento e vamos trabalhar para isso."Sobre vestir a camisola amarela, Reis assume que é "sempre especial". "Este ano queria isto, porque andava atrás de uma coisa que era ser campeão nacional, e este ano consegui. Pensava que não ia conseguir, porque tive covid-19 e as coisas não me estavam a sair, mas naquele dia consegui ser o mais forte e, agora, queria ganhar aqui de campeão nacional, a representar as cores do nosso país. Foi muito bom para mim conseguir vencer hoje e amanhã [sexta-feira] vestir de amarelo. Já tive muitas vitórias, são todas especiais, sejam elas quais forem. Eu queria mesmo isto. Mas acho que, no ano passado, aquela vitória em Setúbal foi mesmo especial -- vencer na minha terra e de amarelo, com o apoio de toda a minha gente", finalizou.