Rafael Reis ganha prólogo e é o primeiro camisola amarela da Volta a Portugal

Rafael Reis é o primeiro camisola amarela da 82.ª edição da Volta a Portugal. O ciclista da Efapel venceu o prólogo de 5,4 quilómetros realizado esta quarta-feira, em Lisboa, e torna-se no primeiro líder da corrida.





A história do Prólogo da Grande Partida de Lisboa escreveu-se... e a RTP contou-a.

Rafael Reis (Efapel) venceu contrarrelógio de 5,4 Km. É o primeiro Camisola Amarela da Volta a Portugal!#VPSantander21 pic.twitter.com/mDht1yqYmq — Volta a Portugal (@VoltaPortugal) August 4, 2021

O corredor português, de 29 anos, gastou 6:10,59 minutos, superando o uruguaio e companheiro de equipa Maurício Moreira, que foi segundo, com mais 10,43 segundos. O espanhol Lluís Mas (Movistar) acabou o prólogo com o terceiro melhor tempo, gastando mais 11,14 segundos do que Rafael Reis.Amanhã, quinta-feira, corre-se a primeira etapa em linha da Volta a Portugal 2021, com o pelotãoa enfrentar 175,8 quilómetros entre Torres Vedras e Setúbal.