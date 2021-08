Rafael Reis: «Queria dar a vitória ao Luís Mendonça, mas ele disse que já não dava»

Rafael Reis continua a superar aquilo que sonhou, depois de ter cumprido um hattrick em etapas em Bragança para regressar à liderança da 82.ª Volta a Portugal, completamente dominada pela Efapel.





Até esta edição, o rapaz de Palmela tinha 'apenas' dois triunfos na prova, sempre em prólogos, mas o corredor contratado esta temporada pela equipa amarela continua a exceder-se e, hoje, depois de lutar para integrar a numerosa fuga do dia e de atacar novamente a descer, como aconteceu em Setúbal, somou a sua terceira vitória e recuperou a amarela que tinha perdido para Alejandro Marque (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel) na Torre.E o plano de Reis, primeiro e novo amarela da 82.ª edição, nem era esse: "Felizmente, tinha o Luís Mendonça hoje, que é um tecnicista como eu. Não o tive comigo na Arrábida [primeira etapa], porque ele teve de trabalhar porque eu estava de amarelo e puxou 150 quilómetros nesse dia. No fim, eu queria dar-lhe a vitória, mas ele disse que já não dava. Ele, mais uma vez, deu tudo por mim e deixou-me a seis quilómetros da meta, e tive de finalizar da melhor forma".Mas Mendonça, o homem rápido transformado em incansável (e quase único) trabalhador da Efapel, festejou o triunfo do ciclista de Palmela como se fosse seu, afastando os fotógrafos que retratavam o momento de descanso do seu companheiro para abraçá-lo -- momentos depois, também Javier Moreno, um dos integrantes da fuga e novo quarto classificado da geral, se juntaria à festa.A etapa mais longa da 82.ª edição convidava a ataques e eles sucederam-se até que, finalmente, decorridos que estavam cerca de 60 dos 193,2 quilómetros entre Felgueiras e Bragança, 27 homens se uniram na dianteira da corrida.Entre eles, como não podia deixar de ser, estavam representantes da Efapel (Reis, Moreno e Mendonça) e da W52-FC Porto (Ricardo Mestre, Ricardo Vilela e Samuel Caldeira), mas também Vicente García de Mateos e Joaquim Silva, os líderes da Antarte-Feirense e da Tavfer-Measindot-Mortágua, que precisavam de recuperar tempo na geral, ou o vencedor na véspera, Ben King (Rally Cycling), assim como o espanhol Diego López (Kern Pharma), que haveria de ser terceiro na meta.A qualidade dos fugitivos 'impedia' as margens alargadas autorizadas pelo pelotão nas etapas anteriores e, por isso, os 27 nunca conseguiram ultrapassar a barreira dos seis minutos, com a diferença a decair à medida que a corrida se aproximava da última dificuldade do dia, a terceira categoria da Serra de Nogueira, e o grupo da frente ia perdendo elementos, derrotados pela exaustão, pelo calor e pelo permanente sobe e desce do percurso.Ultrapassada a última montanha, Reis e Mendonça, que guiou o seu companheiro durante toda a jornada -- chegou mesmo a 'barafustar' para apressá-lo para passar na frente uma meta volante, de modo a assegurar também a liderança da classificação por pontos -, atacaram a descer, com a separação do duo a dar-se a seis quilómetros da meta, que o novo camisola amarela cruzou com o tempo de 04:35.30 horas."É, é verdade, é", respondeu o ciclista de 29 anos, ao ser questionado sobre se o que lhe está a acontecer nesta Volta é melhor do que alguma vez sonhou.Dezasseis segundos depois chegou o vencedor da etapa de quarta-feira, o norte-americano Ben King (Rally Cycling), na dianteira do grupo onde seguiam Silva, que foi quarto, Moreno e De Mateos, com o grupo dos favoritos, integrado por Marque, a demorar mais 3.33 minutos.A diferença foi suficiente para o galego ceder, por 28 segundos, a amarela, um objetivo pouco dissimulado nos últimos dias e só contrariado pelo afastamento de Daniel Freitas, devido ao terceiro caso de covid-19 na Rádio Popular-Boavista."Nunca ninguém quer livrar-se da amarela, evidentemente, mas tem a ver com não desgastar a equipa, porque só tenho quatro companheiros", assumiu 'Alex', que agora é segundo, à frente de Amaro Antunes (W52-FC Porto), que está a 33.Além do quarto triunfo em etapas, a Efapel, que lidera ainda a classificação por equipas, tem cinco homens no top 15, sendo, curiosamente, o pior deles o seu assumido (pelo menos pelos colegas) líder, António Carvalho, que é 13.º, a 01.54 minutos da amarela.Moreno é quarto, a 36, Frederico Figueiredo sexto, a 53, e Maurico Moreira fecha o top 10, onde reentraram De Mateos e Silva, a 01.29. A W52-FC Porto, hoje novamente derrotada em toda a linha (ainda não venceram qualquer etapa, nem lideraram a geral), tem o trabalhador Vilela no sétimo lugar, e os outros dois líderes, Joni Brandão e João Rodrigues, respetivamente na 12.ª e 14.ª posições, a apenas três etapas do final.A Volta mais dura dos últimos anos para os dragões prossegue na sexta-feira, com a oitava etapa, que vai ligar Bragança ao alto do Larouco, em Montalegre, onde os ciclistas chegam depois de percorridos 160,7 quilómetros que incluem outra contagem de montanha de primeira categoria, além da coincidente com a meta.