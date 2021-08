Rafael Reis vence 7.ª etapa volta a vestir a camisola amarela

Rafael Reis venceu esta quinta-feira a 7.ª etapa da Volta a Portugal e é o novo camisola amarela. Terceiro triunfo para o corredor da Efapel, que já havia vencido no prólogo e na 1.ª etapa e recupera a liderança da classificação geral.





Desta vez foi o mais forte na chegada a Bragança e cruzou a meta isolado, com 16 segundos de vantagem para o pelotão, liderado pelo vencedor da véspera, Benjamin King (Rally Cycling). Nas contas da geral, Rafael Reis tem agora 28 segundos de vantagem relativamente a Alejandro Marque (Tavira) e 33 face a Amaro Antunes (W52-FC Porto), segundo e terceiro classificados, respetivamente.Na sexta-feira corre-se a oitava e antepenúltima etapa, com uma ligação de 160,7 quilómetros, entre Bragança e Montalegre, com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de primeira categoria, na Serra do Larouco.