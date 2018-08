Continuar a ler

O vencedor da Volta a Portugal venceu nas Penhas da Saúde, no final da quarta etapa, e aumentou a vantagem na liderança, que é agora de 52 segundos sobre o português Jóni Brandão (Sporting-Tavira) e 1.41 sobre o espanhol Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano).Sobre quem será o seu principal adversário até ao final da corrida, Alarcón diz que Jóni Brandão "agora é o mais próximo"."Temos de não o deixar fugir como hoje. Hoje estava um bocado mais difícil, mas no final consegui apanhá-lo e ganhar um pouco mais de tempo", referiu.O dia da W52-FC Porto acabou por não ser perfeito, porque deixou de ter um plano B para a conquista da geral, em especial depois da quebra do espanhol Gustavo Veloso, que perdeu mais de 15 minutos."Agora só temos uma peça para mexer, que sou eu. Outras vezes tínhamos o Toni [António Carvalho], o Gustavo, com o Rui [Vinhas] estava eu. Fica um bocado mais difícil", afirmou.Apesar de estar a 52 segundos da liderança, Jóni Brandão não atira a toalha ao chão, até porque nesta edição da Volta a Portugal "todos os dias são duros"."Até ao final da Volta ainda há muita montanha e esperamos ter força para continuar a atacar para conseguirmos o que queremos, que é vencer a Volta a Portugal", garantiu.Para o ciclista leonino, a luta pela amarela "não está reduzida a dois, porque ainda há alguns ciclistas que podem lutar pela vitória".Vicente García de Mateos lamentou não ter conseguido seguir Jóni Brandão e Raúl Alarcón, deixando críticas a alguns ciclistas que estavam no mesmo grupo que ele."Mas é a mesma história de sempre, ficam na roda os portugueses, não puxam nem um metro. Não sei a que jogam. Jogam para ser quintos ou sextos na geral. Não sei se esse objetivo está bom para eles. Para mim não, já o demonstrei e vou continuar a demonstrá-lo até ao final da Volta", referiu.