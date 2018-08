Continuar a ler

O terceiro lugar na etapa foi para Joni Brandão (Sporting-Tavira), corredor que ocupa a mesma posição da geral, a 40 segundos de Alarcon.



No domingo, corre-se a quarta etapa da prova, uma tirada qua vai ligar a Guarda às Penhas da Saúde e que tinha inicialmente 171,4 quilómetros, mas que foi reduzida pela organização para os 144,3,











O terceiro lugar na etapa foi para Joni Brandão (Sporting-Tavira), corredor que ocupa a mesma posição da geral, a 40 segundos de Alarcon.No domingo, corre-se a quarta etapa da prova, uma tirada qua vai ligar a Guarda às Penhas da Saúde e que tinha inicialmente 171,4 quilómetros, mas que foi reduzida pela organização para os 144,3, deixando de ter a passagem da Torre , que será substituída pela subida às Penhas Douradas, voltando a corrida ao percurso original na zona de Manteigas.

O espanhol Raúl Alarcón (W52-FC Porto) venceu este sábado isolado a terceira etapa da Volta a Portugal, disputada entre a Sertã e Oliveira do Hospital, e assumiu a liderança da prova.Alarcón, que venceu a prova em 2017, cumpriu os 195,3 quilómetros da tirada em 4:43.00 horas, superando em 30 segundos o segundo classificado, o seu compatriota Vicente de Mateus (Aviludo-Louletano), corredor que ocupava o segundo posto da geral à partida para a etapa e manteve-o no final desta, agora com 28 segundo de atraso para o novo comandante.

Autor: Lusa