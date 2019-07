Regresso da Torre marca edição 81

Ausente desde 2015 como final de etapa, o ponto mais alto de Portugal continental está de regresso ao percurso da Volta, com a chegada à Torre a acontecer na 4ª tirada, que vai para a estrada no próximo domingo.Esta etapa será a primeira grande decisão quanto a definir o lote de candidatos à vitória final, já que o prólogo de amanhã, de 6 quilómetros, não será muito conclusivo, como a passagem pela Serra da Lousã (1ª categoria) logo na tirada inaugural não deverá também fazer grandes diferenças, pois surge muito longe da meta, a 136 quilómetros.O final na Torre (cuja abordagem se fará pela Covilhã) será o único de categoria especial, existindo depois dois finais de 1ª categoria: serra do Larouco, em Montalegre, na 7ª etapa, e Senhora da Graça, no penúltimo dia.Há ainda chegadas que podem também fazer algumas diferenças, como a que acontece na 5ª tirada, na Guarda, e na 8ª, em Santa Quitéria (Felgueiras), ambas de 3ª categoria.A Volta a Portugal termina como tem sido apanágio nos últimos anos com o contrarrelógio individual, entre Vila Nova de Gaia e o Porto.