Samuel Caldeira: «Sensação é fantástica»

Depois da, Samuel Caldeira referiu que o trinfo no primeiro dia de prova não era um objetivo seu. Contudo, o ciclista da W52-FC Porto admite que a sensação é "fantástica" e que agora pode "saborear algo com que não contava"."A sensação é fantástica. É saborear esta noite e amanhã [quinta-feira] a Volta continua e temos muito trabalho pela frente.[Defender a camisola amarela] Tenho outros objetivos e prioridades na equipa. Não era um objetivo, mas sabia que hoje podia fazer um grande tempo.[Sobre a última etapa que venceu, em 2017] São sentimentos diferentes, e vestir de amarelo era um sonho que eu não tinha [para hoje].Senti ansiedade, e saber que há quem pode fazer um tempo melhor. Depois, é o sentimento de que posso mesmo ganhar a etapa.São seis quilómetros e nem dá para pensar em muita coisa. Arranquei a dar tudo e não geri nada.[Defesa da liderança] Não muda nada dentro da equipa, temos os objetivos bem definidos e eu sou o mesmo ciclista. O que muda é saborear algo com que não contava.O Gustavo Veloso é um grande especialista neste exercício, saberia que poderia ser ele a vestir de amarelo. Mas tive sempre um pingo de esperança de que poderia ser eu", disse.