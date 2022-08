Scott McGill soma segunda vitória na Volta a Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista norte-americano Scott McGill (Wildlife Generatio Pro Cycling) somou esta quinta-feira a segunda vitória na Volta a Portugal, ao vencer a sexta etapa, com o português Frederico Figueiredo (Glassdrive-Q8-Anicolor) a manter a liderança.No 'sprint' final na Maia, 159,9 quilómetros após a saída de Águeda, McGill impôs-se em 3:48.18 horas, com o mesmo tempo dos portugueses João Matias (Tavfer- Mortágua-Ovos Matinados) e Antonio Carvalho (Glassdrive-Q8-Anicolor), segundo e terceiro, respetivamente.Na geral, Frederico Figueiredo tem sete segundos de avanço sobre o uruguaio Mauricio Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor) e 38 sobre Luís Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista).Na sexta-feira, a sétima etapa liga Santo Tirso e Braga, num percurso de 150,1 quilómetros, com uma contagem de montanha de segunda categoria a menos de 10 quilómetros da meta.