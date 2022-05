Segunda edição da Volta a Portugal feminina conta três etapas e um prólogo em junho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O percurso da segunda edição da Volta a Portugal feminina em bicicleta, esta sexta-feira anunciado, conta com um prólogo em Loures e três etapas até ao final, em Anadia, atravessando 273,4 quilómetros entre 16 e 19 de junho.



"A edição deste ano apresenta uma maior cobertura territorial, sem perder o equilíbrio desportivo. O percurso é variado, apresentando etapas para diferentes perfis de ciclistas. Espera-se que adicione emoção e competitividade ao evento", explicou o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira, citado em comunicado.

No primeiro dia, um prólogo curto de 2.900 metros vai encontrar a primeira camisola amarela da corrida, seguindo-se uma etapa em linha entre Vila Franca de Xira e Torres Vedras, no dia 17, com 87,6 quilómetros cronometrados e a menos acidentada das tiradas.

No sábado, dia 18, o pelotão sai de Monte Redondo, em Leiria, a caminho de Ourém, ao fim de 78,1 quilómetros, e encerra domingo com a etapa 'rainha', entre Aveiro e Anadia, em 104,7 quilómetros.

Esta tirada serve também para mostrar o circuito em que decorrerão os Europeus de sub-23 e juniores, em julho, sendo decisiva para encontrar a sucessora de Raquel Queirós, a ciclista olímpica que venceu a edição pioneira, em 2021.

Percurso da segunda Volta a Portugal feminina:

- Prólogo: Loures (CRI), 2,9 km, 16 jun.

- 1.ª etapa: Vila Franca de Xira -- Torres Vedras, 87,6 km, 17 jun.

- 2.ª etapa: Monte Redondo -- Ourém, 78,1 km, 18 jun.

- 3.ª etapa: Aveiro -- Anadia, 104,7 km, 19 jun.