Senhora vai ter muita Graça

Montanha que nunca mais acaba! É este o menu da etapa de hoje. São cinco contagens, com as três últimas de primeira categoria, com destaque para a derradeira, a Senhora da Graça. Melhor do que isto só o facto de primeiro e segundo classificados estarem separados por apenas um segundo. Na teoria, é a W52/FCP que tem de atacar para levar João Rodrigues à amarela, mas a Efapel também tem muito trabalho pela frente, isto porque não pode levar Gustavo Veloso para o contrarrelógio com apenas 18 segundos de atraso para Jóni Brandão.