Unai Cuadrado desiste da Volta a Portugal após queda

O espanhol Unai Cuadrado (Euskadi), líder da classificação da juventude da 81.ª Volta a Portugal em bicicleta, desistiu este sábado após uma queda na nona etapa, que partiu de Fafe e termina no alto da Senhora da Graça.O ciclista de 21 anos foi transportado para o hospital após uma queda, a par de três corredores, o companheiro de equipa Diego Lopez, o também espanhol Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA) e o suíço Lukas Ruegg (SRA).Cuadrado era 20.º na classificação geral e liderava a classificação da juventude, que tem agora no também espanhol Urko Berrade (Euskadi-Murias) o primeiro classificado.A nona e penúltima etapa já levou ao abandono do espanhol Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano), enquanto Frederico Figueiredo (Sporting-Tavira), 10.º classificado, foi apanhado na queda e foi assistido pela equipa médica da prova, e André Evangelista, também da Aviludo-Louletano, também desistiu.