Continuar a ler

Para já, Venceslau nem pensa em triunfos: "Espero uma grande experiência, tenho grande ambição, mas com os pés bem assentes na terra. Esta equipa ambiciona a camisola da juventude, temos César Martingil na liderança e eu quero aparecer numa etapa."Na família, o desporto é sempre motivo de conversa: "O meu pai gosta de contar as suas histórias boas para se aprender com elas."E como não poderia deixar de ser, Venceslau Fernandes vai ter o apoio da irmã e do pai na Grandíssima. "Estou aqui para lhe dar força. É uma situação engraçada, porque 10 anos depois de Pequim’2008 ele está nesta estreia", considerou Vanessa Fernandes.O pai Venceslau também está orgulhoso: "Quero que o meu filho cresça, com saúde. Desejo-lhe muito sucesso, sem a pressão do que foi o pai ou a irmã. Quero que evolua passo a passo, que seja ele e um exemplo de cidadania. Tem talento e espírito de sacrifício."