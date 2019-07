Vicente García de Mateos mostra ambição: «Quero a amarela»

O espanhol Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano) disse esta terça-feira à Lusa chegar "bastante bem e preparado" à 81.ª Volta a Portugal em bicicleta, que arranca na quarta-feira com um prólogo em Viseu.Terceiro classificado da geral final nas últimas duas edições, De Mateos assume ter "trabalhado muito para chegar a este momento", a que chega "bem e confortável"."O objetivo é melhorar, sempre. Quero conseguir a amarela, e vamos lutar por isso", atirou o ciclista de 30 anos, à margem da apresentação das equipas, em Viseu.A cidade viseense será palco do prólogo que dá a partida da Volta, num exercício individual de seis quilómetros, que vai marcar as primeiras diferenças entre os favoritos.Depois de ter começado a carreira como 'sprinter', De Mateos é hoje "um ciclista todo o terreno", assumiu, razão pela qual o percurso agrada. "Não há nada que não goste, até porque inclui algumas chegadas em alto", referiu.Dirigida por Jorge Piedade, que admitiu à Lusa ter como "foco único" o apoio ao líder, a formação algarvia traz ainda nomes como o espanhol David de la Fuente ou os portugueses Luís Fernandes para 'atacar' a 'Portuguesa'.A 81.ª edição da Volta a Portugal arranca na quarta-feira em Viseu, passando depois por 10 etapas e um dia de descanso, em pontos 'míticos' como a Torre (quarta etapa) ou a Senhora da Graça (nona etapa) antes de terminar num contrarrelógio entre Vila Nova de Gaia e o Porto, que acolhe um final de etapa pela primeira vez em 30 anos.