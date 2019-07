Vírus afasta Rinaldo Nocentini da Volta a Portugal

O ciclista italiano Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira) vai falhar a 81.ª Volta a Portugal devido a um "vírus", explicou à Lusa o diretor desportivo da equipa, Vidal Fitas, antes da partida em Viseu, na quarta-feira."O Rinaldo vinha a sentir-se doente, sem força, e acabou por fazer um exame na última quinta-feira que revelou um vírus, que ainda não sabemos o que é, e optámos por trocar", revelou Vidal Fitas, à margem da apresentação das equipas em Viseu, cidade que acolhe o prólogo de abertura na quarta-feira.A ausência do italiano, de 41 anos, levou à sua substituição por David Livramento, um "trabalhador", ainda que a equipa possa "perder alguma força nas etapas mais seletivas que não chegam ao alto"."O Rinaldo defende-se bem nos pequenos topos e tem boa ponta final, mas talvez ganhemos em força de trabalho", analisou o diretor desportivo.Para a 81.ª edição, a aposta da equipa é em vários corredores que podem assumir a liderança após as primeiras etapas mais duras, dependendo da posição que assumam, com o campeão português de fundo, José Mendes, Tiago Machado, de regresso a Portugal após quase uma década no WorldTour, e o espanhol Alejandro Marque, campeão em 2013."A equipa vale essencialmente pelo seu todo. É muito homogénea e experiente, e esse será o nosso ponto forte", explicou Vidal Fitas.A 81.ª edição da Volta a Portugal arranca na quarta-feira em Viseu, passando depois por 10 etapas e um dia de descanso, em pontos 'míticos' como a Torre (quarta etapa) ou a Senhora da Graça (nona etapa) antes de terminar num contrarrelógio entre Vila Nova de Gaia e o Porto, que acolhe um final de etapa pela primeira vez em 30 anos.